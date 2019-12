Jaguar I-Pace Nordic Edition: På nest øverste hylle

Det er noe løgnersk over bilpriser. På vei inn i butikken tenker du optimistisk at du skal kjøpe drømmebilen for 800.000 kroner. Prisen begynner jo på 690.000! Når kontrakten er undertegnet, kan du slukøret konstatere at et syvsifret beløp står på arket.

Men må det være sånn? Konkurransen om elbilkundene hardner til, og for å watte opp salget av sin I-Pace, har Jaguar Norge sydd sammen en pakke som skal gi en godt utstyrt bil for 659.900 kroner. Den er bygget på basismodellen S, og kalles Nordic Edition.

INGEN LETTVEKTER: I-Pace veier over 2,1 tonn uten sjåfør. (1 / 4)

Mye å spare

Jaguar har aldri solgt mer av noen modell i Norge enn I-Pace. I fjor ble det registrert 1.081 stykker, og hittil i år er det levert 2.860 I-Pace til norske kunder, alt ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

De fleste har gått for toppmodellen HSE, med en startpris på 765.000 kroner før ekstrautstyr. Dermed havner sluttprisen meget raskt nord for 800.000 kroner.

Alle I-Pace har samme motorisering, det vil si to elmotorer på totalt 400 hestekrefter. Firehjulstrekk er også standard. Det du må forsake om du går for Nordic Edition istedenfor HSE, er hovedsakelig luftfjæring og lavprofildekk.

LOGISK: «Electric Vehicle» med 400 hestekrefter og firehjulstrekk. Slik er alle I-Pace, også innstegsmodellen. Foto: Gard Setsaas

Men sammenlignet med en ribbet S, har testbilen blant annet panoramatak, elektrisk bagasjeluke, såkalte «Premium LED headlights», elektriske seter og speil, sotede vinduer, lyktespylere og «Cold Climate Pack». Ifølge Jaguar er utstyrspakken verdt 53.000 kroner, og dette fremstår som en god deal. Leveringstiden skal også være kort, og det er slett ikke alltid dagligdags i elbilkretser.

En viss Donald-faktor

Normalt er importørenes testbiler spekket med alt tilgjengelig utstyr, så selv om Finansavisen Motor har kjørt I-Pace mange ganger, er dette første gang vi tester et eksemplar uten luftfjæring.

Forskjellen er overraskende lite merkbar, vel å merke når bilen er satt opp med hjul à la Donald Ducks 1934 Belchfire Runabout. Nordic-modellene er nemlig utstyrt med 18-tommere. Komfortabelt på ujevnt underlag, men akk, så rart å se på sammenlignet med 20-tommerne de dyrere I-Pace-modellene er utstyrt med.

MYE GUMMI I: 18-tommerne ser små ut i disse hjulhusene. Foto: Gard Setsaas

MYE GUMMI II: Mer kledelig her. Foto: Wikimedia

I-Pace er bygget som elbil fra grunnen av, og har flere ganger høstet ros for kjøreegenskapene. Om man ønsker å grisekjøre på svingete veier, vil nok muligheten til å stramme opp dempingen være et savn. Ballongdekkene er selvsagt heller ikke like presise for baneaktig kjøring. Til vanlig kjøring fungerer oppsettet derimot helt fint.

Lite bra på skjermen

Det som derimot ikke fungerer helt fint er infotainmentsystemet. Jaguar har måttet tåle mye tyn for brukervennligheten opp gjennom årene, og når systemene moderniseres, er det kronisk syv år for sent.

Sammenlignet med Audi og Mercedes-Benz – og gjerne også Kia, bare for å ha sagt det – er Jaguars løsning simpelthen dårlig. Sammenlignet med Tesla er den hårreisende.



En dag ville ikke skjermene slå seg på i det hele tatt. Det kunne jo vært like greit, om det ikke var for at det da ble vanskelig å betjene bilen. Løsningen var å boote, altså å kjøre bilen inntil veikanten og starte den på nytt.Det finnes to skjermer å trykke på i I-Pace, men det skaper bare mer forvirring. Skjermene reagerer for sakte og har en merkelig logikk. I det hele tatt er dette såpass irriterende at man fort glemmer at man sitter i en luksusbil.

KOMFORTABELT: Interiøret er elegant, men oser ikke av hemningsløs luksus. Det sportslige rattet kler bilen godt. (1 / 3)

Å slå på pipelyden for ryggesensorene måtte vi bare gi opp å få til i løpet av uken vi hadde bilen. Og i og med at dette liksom er «premium»: Burde ikke speilene regulere seg automatisk ned når man rygger? Slike detaljer har ikke Jaguar tenkt på. Og det burde de, særlig fordi I-Pace er ganske uoversiktlig å manøvrere inn i trange luker.

SKARPT BLIKK: Her er det nærliggende å dra en av de vanlige katteklisjeene en Jaguar-test pleier å være full av. Foto: Gard Setsaas

Større utenpå enn inni

Men med øynene vendt fremover, ikke mot midtkonsollen, er det en fryd å kjøre I-Pace. Gir du ordentlig gass, går det lynraskt unna. 0 til 100 km/t tar bare 4,8 sekunder – like raskt som en Tesla Model 3 Long Range.

Setene og sittestillingen gir også pluss i boken. På landeveien føles den mer som en sportssedan enn en SUV. Men er den egentlig en SUV? Nei, strengt tatt ikke. Det er mer riktig å kalle den en crossover, for de elegante linjene går ganske kraftig ut over plassen. Vi greide for eksempel ikke å få inn en sykkel uten å demontere forhjulet, og bakseteryggen lar seg ikke legge ned så gulvet blir helt flatt. Bagasjerommet skal romme 638 liter, men oppleves som mindre. Heldigvis har bilen en liten «frunk» foran, et praktisk sted å oppbevare ladekabelen.

Utvalgte konkurrenter Bil L/B/H HK Oppgitt rekkevidde (WLTP) Bagasjerom 0-100 km/t Toppfart Pris fra Tesla Model 3 Long Range AWD 469/185/144 cm 476 560 km 425 liter 4,8 sek. 233 km/t 459.920 kr Audi e-tron 50 quattro Advanced Business 490/193/162 cm 313 300 km 660 liter 7,0 sek. 190 km/t 559.900 kr Mercedes EQC 400 4Matic 476/188/162 cm 408 417 km 500 liter 5,1 sek. 180 km/t 604.000 kr Audi e-tron 55 quattro Advanced 490/193/162 cm 360 417 km 660 liter 5,7 sek. 200 km/t 676.580 kr Kilder: Bilnorge.no, importørene.

INGEN OVERFLOD: Hekkutformingen er elegant, men stjeler plass. (1 / 4)

Strømsluker

Så til det uunngåelige temaet. Rekkevidden er oppgitt til 470 kilometer (WLTP), men dessverre er det vanskelig å få til i vanlig bruk. I-Pace er utstyrt med en batteripakke på 90 kWh, men greier ikke å bruke strømmen like effektivt som hverken Tesla Model S eller Model X.

Selvsagt blir rekkevidden redusert nå når temperaturen synker ned mot frysepunktet og enda lenger, men 470 kilometer virker i overkant optimistisk, selv på sommerstid.

KUNNE VÆRT MER EFFEKTIV: Denne litt merkelige grafikken viser hvor mye strøm det er igjen. Prosentandelen går raskere ned enn vi ønsker. Foto: Gard Setsaas

Hurtiglading er heldigvis mulig, opp mot 100 kilowatt. Med den styrken skal batteriet kunne fylles 80 prosent på 40 minutter.

Konklusjon

Jaguar tilbyr utvilsomt en attraktiv pakke her, og denne bilen er et bevis på at man ikke må gå amok i tilbehørslisten for å få en attraktiv bil. Det er også et stort pluss at man får bilen raskt – ikke i 2021.

For 660.000 kroner får du en sportslig og underholdende elbil med en god dose status, selv om den strengt tatt ikke lever 100 prosent opp til sitt luksusimage. Og hvis du er veldig bekymret for rekkevidde, er Tesla fortsatt et godt stykke foran.