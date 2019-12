En Audi for uvanlig travle direktører

Søler ikke

«Comfort+» har et triks til på lager når du kommer frem til neste landsby. Hvis Audi S8 oppdager at du er på vei mot en fartshump, trekker den opp hjulene like raskt som en badende motorjournalist når noe stryker langs benet under vann. Det er en underlig opplevelse, når timing er såpass perfekt at fartshumpen nærmest fremstår som en optisk illusjon.

Om du allikevel tramper inn bremsen, setter bilen kløvene i asfalten og spenner i mot slik at eventuelle passasjerer ikke søler kaffe. «Comfort» kan ofte bli litt kjedelig når en tester biler, på denne turen ble «Comfort+» favoritten.

LEVER UNDER LOKKET: V8-eren med doble turboer lever under et plastlokk. Blokka er i aluminium, og turboene jobber parallelt. Foto: Ragnvald Johansen

Konfekt

Audi S8 har en klart definert kjøpegruppe, der ganske mange har kontor på Aker Brygge. Kjell Inge Røkke har tidligere kjørt Lamborghini Diablo Roadster, og diverse tysk konfekt. Det vil ikke overraske om han legger inn en ordre på Audi S8, men det er heller tvilsomt om han lar seg frakte rundt i baksetet.

AVTAGBAR: Kontrollenheten for baksetet byr på disco-lys og varme. Foto: Audi

Det ligger riktignok et lite nettbrett nedfelt i midtkonsollen bak, og det kan styre temperatur, gardiner og disco-lyset i dørene. Men de beste lekene er tilgjengelig fra førerstolen. Noen av tunnelene oppe i fjellet har belysning som minner om en middelaldersk festning, og det gir muligheten til å aktivere «Night-vision». Skjermen midt i dashbordet viser et bilde av veien, snarlikt det Arnold Schwarzenegger observerer i Terminator-filmene.

Konkurrenter Modell Motor HK/Nm (samlet effekt) Forbruk Toppfart 0-100 km/t Pris Audi S8 4L V8 Twin-turbo bensin m/hybrid 571/800 1,14 L/mil 250 km/t 3,8 sek Ikke oppgitt Mercedes-AMG S63 4Matic 4L V8 Twin-turbo bensin 612/900 1,23 L/mil 250 km/t 3,5 sek 2.200.900 kr BMW M760Li xDrive 6,6L V12 Twin-turbo bensin 610/800 1,4 L/mil 250 km/t 3,8 sek 2.373.700 kr

ELEGANT: Designet er elegant og stilrent, uten unødvendige innpress eller store hull og gitter. Foto: Ragnvald Johansen

Elektrisk flukt

Når du igjen ser dagens lys, lokker venstre felt på autostradaen. Her er S8 i sitt ess. Så snart marsjhøyden på speedometeret er nådd, kobler V8-eren ut fire av sylindrene. Hybridsystemet høster elektrisitet og legger det på lager. Stereoanlegget fra Bowers & Wilkins skaper motlyd for å hindre at vindsus og dekkstøy trenger inn i kabinen.

Hvis Røkke og resten av Aker-gruppen skulle ønske å spare litt på oljeressursene, kobler Audi S8 bort de resterende fire sylindrene i perioder, og lar bilen seile av gårde i elektrisk flukt.

SPORTSLIG: Med de store felgene og kromblad i munnviken har Audi S8 en sportslig profil. (1 / 4)

Det er fint å føle på miljøet, men så dukker den sorte bilen fra første avsnitt opp igjen, og suser forbi som trollmannen fra eksos. Kjøremodus til «Dynamic», girkassen i S og spjeldet på vidt gap. Det er fremdeles høst, men i Barcelona føles det nesten som våren har kommet allerede. Audi Norge opplyser at bilen blir tilgjengelig for salg i begynnelsen av 2020 og priser vil foreligge da.