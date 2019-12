Test av Polestar 1: Volvos merkeligste plugg-inn-hybrid

Intelligent valg

Polestar 1 er bygget på den såkalte SPA-plattformen til Volvo. Utgangspunktet er S90, som har fått fjernet et par ryggvirvler for å korte den ned til en todørs coupé. Alle de ytre panelene består av karbonfiberarmert plast, som regel bare kalt karbonfiber. Tross det lette og sterke materialet, veier bilen 2.350 kg på sokkelesten. Linjene ligger ifølge designer Niklas Palm så tett opp til Volvo Coupé Concept det er mulig å komme, uten å stryke på EU-kontrollen. Volvo Coupé Concept ble første gang vist på Frankfurt-utstilingen i 2013, og da hadde den tversoversløyfe med jernmerket i grillen.

Konkurrenter Modell Motor HK/Nm (samlet effekt) Forbruk Toppfart 0-100 km/t Pris Polestar 1 2L R4 turbo/kompresssor m/hybrid 609/1000 0,7 L/mil 250 km/t 4,2 sek 1.685.000 kr Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4L V8 Twin-turbo bensin m/hybrid 680/850 0,33 L/mil 310 km/t 3,4 sek 2.172.900 kr Mercedes-AMG GT S 4L V8 Twin-turbo bensin 522/670 1,23 L/mil 310 km/t 3,8 sek 1.871.900 kr

– Hvorfor ligner den så mye på en Volvo? Skal ikke Polestar være et separat merke?

– Vi lot oss inspirere av P1800, kjent fra TV-serien «Helgenen» på 60-tallet. Ønsket var å lage noe som viste historiske linjer, uten å være retro. Prosjektet begynte som en Volvo, men Polestar er nå et eget selskap. Tilknytningen til moderskipet er allikevel meget sterk, sier Palm.

– Ytelsene og tallene er for så vidt imponerende, men dere mangler de legendariske motorene, og historikken flere av konkurrentene nyter godt av. Hvem skal kjøpe denne bilen?

– Om man skal være litt politisk ukorrekt, kan en nok si at dette er et mer «intelligent valg». Det er en Grand Tourer, eller sportsbil om du vil, for fremtiden. De som velger denne er nok mer opptatt av teknologi og hvilket potensial det gir, enn arv og historikk, sier Palm.

KLASSISK NORDISK: Interiøret har et klassisk nordisk design, uten for mye glitter og stas. Det er lett gjenkjennelig fra Volvo S90, men fremstår som noe mer eksklusivt enn det gjorde på prototypen vi testet i vår. Foto: Volvo

Nøtt å knekke

I Firenze kjører du nesten slalåm mellom kjente byggverk og statuer. På Piazzale Michelangelo står en hyllest til den kjente skulpturen «David», og en vennlig vakt letter på kjettingen. Han sier et eller annet på italiensk og peker på bilen, mens han smiler og gir tommelen opp. Statuen, skyene og den synkende solen får virkelig frem linjene på Polestar 1, og får den til å se ut som en bil til nærmere 1,7 millioner norske kroner. En gruppe japanske turister begynner å ta bilder, og ordet «Maserati» dukker opp av ordflommen som hoppende laks om våren.

KRYSTALL: Svenske Orrefors bidrar til å heve nivået i kabinen, med girkule av krystall. Foto: Volvo

– Veldig fin bil, er det en ny Maserati? Spør en av dem.

– Takker, men det er en Polestar. Svensk bil.

Han som spurte ser litt usikker ut, og bestemmer seg for å ta bilder av Michelangelos «David» i stedet for. Og det illustrerer litt av den nøtten Polestar må knekke. Designet er uten tvil vellykket. Interiøret er helt klart basert på S90, men har fått et eksklusivt preg, og fordelen med masseprodusert elektronikk er at det virker. Softwareingeniørene har klart å rette ut alle knutene i drivlinjen, og bilen balanser batterier og bensin like bra som Audi S8 gjorde to dager tidligere. 609 HK og 1.000 Nm er tallene, og den er sprek nok til at det virker korrekt. Problemet er at de som kjøper en sportsbil i denne prisklassen, med knøttlite baksete og enda mindre bagasjerom, ofte gjør det basert på følelser. Drømmen om en Porsche, Maserati eller for den sakens skyld pent brukt Ferrari, har gjerne vokst helt fra leken på stuegulvet. Volvo har en lang og velkjent historie i bilverden, og mange dedikerte fans. Men å ta sats fra en TV-helt på 60-tallet, og så regne med å lande midt i dette segmentet med samlede ben kan bli en utfordring.

HVIT SOM EN HELGEN: I TV-serien «Helgenen» fra 60-tallet kjørte Simon Templar, spilt av Roger Moore, rundt i en hvit Volvo P1800. Polestar 1 har noe ved seg, som sikkert hadde passet ganske bra på skjermen. Foto: Ragnvald Johansen

Italiensk kjørestil

Tilbake på Autostradaen settes bilen i «Hybrid»-modus igjen. Hastigheten øker i takt med trafikken, og selv om det blir naturlig å adoptere en viss italiensk kjørestil, forblir bensinmotoren uvirksom.

MANGLER TVERSOVER: Grillen mangler den kjente tversover-sløyfen med jernsymbolet til Volvo. Bortsett fra det, er båndene til moderselskapet kanskje litt vel tydelige for en bil i denne prisklassen. Foto: Ragnvald Johansen

Rekkevidden oppgis til 125 km etter WLTP-standarden, noe som er svært bra for en hybrid. Polestar 1 fungerer virkelig over lengre distanser som en ren elbil, med gode nok ytelser til å ligge i venstre felt, uten å hindre lokale håndverkere i hvite varebiler. Setene er svært gode, sittestillingen og kontrollene nyter godt av at moderselskapet Volvo allerede har brukt mye ressurser på god ergonomi. Det store glasstaket slipper inn mye lys, og gjør bilen oversiktlig å kjøre. Over senterkonsollen i taket er det en projektor som får Nordstjernen til å lyse.

Polestar 1 Motor 2L R4 turbo+ kompressor bensin/hybrid HK/kW/Nm 609/454/1000 Girkasse 8-trinn automat 0-100 km/t 4,2 sek Toppfart 250 km/t Vekt 2.350 kg L/B/H 4.586/2.023/1.352 Forbruk 0,7 L/mil CO2-utslipp 15 g/km Bagasjerom i liter 143L Priser*: Rimligste modell 1.685.000 kroner Denne modellen 1.685.000 kroner Testbilen 1.685.000 kroner *anslag Pluss Lekkert design Kan kjøre elektrisk over lengre strekk God komfort og bra ytelser Minus Baksetene er mest til pynt Interiøret fra S90 kunne vært mer eksklusivt Mangler rå motorlyd Design Elegant, lekker å se på. Ligner kanskje litt mye på Volvo. Førermiljø Godt og kjent. Hentet fra S90, og polert opp. Kjøreegenskaper Meget gode kjøreegenskaper, på all slags vei. Ytelser Bra ytelser, også på strøm. Plass Egentlig en to-seter, med mulighet for personer bak. Mye for pengene Mangler historikken til konkurrentene, og en ikonisk motor. Konklusjon 8/10 Spennende alternativ, muligens fremtidens sportsbil.

– Dere mangler jo litt av det emosjonell aspektet ved bilen. Hadde det vært en idé å la kunden velge hva som skal projiseres i taket, via bilens app?

– Det er i hvert fall mulig å gjøre, så kanskje det er noe utviklingsteamet burde kikke på, svarer Palm.

Polestar åpnet en av de første forhandlerne i Europa i Oslo den 25. oktober i år, nærmere bestemt i Øvre Slottsgate 7. Prisen ligger rett i underkant av 1,7 millioner kroner.