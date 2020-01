Test av BMW M5: En kommende klassiker

Denne saken ble første gang publisert i desember 2017.

Motorene brøler og dekkene hyler. Som rifleskudd smeller det fra eksosanlegg når neste gir hamres inn. På Estoril-banen i Portugal er det i disse dager BMW som breier seg ut, og det er et besnærende skue.

For det skal være storveis når Münchens stolthet presenterer sin nye toppmodell. BMW M5 er en institusjon det ikke skal fikles for mye med, og derfor er det et noe forutsigbart slagskip tyskerne presenterer med lasershow og trommebombardement i Portugal.

Foran finner du en turboladet V8 på 600 hestekrefter, i midten er det fem seter, og bak sitter en svært aktiv differensial.

Men så til det store og nye som får øyenbryn til å heves i overkant høyt: «M xDrive» er det blitt hvisket og tisket om i Münchens gater en stund, og nå er det endelig her. En BMW M5 med firehjulsdrift, klar til å få bank på gate, bane, vinter og sommer.

KONVENSJONELL: Dobbeltclutchgirkassen er pensjonert, og inn kommer den velkjente ZFautomaten på 8 trinn. I nye M5 er den imidlertid ekstremt rask og presis. Foto: Håkon Sæbø

Bombesikker

Etter en regnskur kvelden i forveien er Estoril-banen så vidt rukket å bli tørr. Bilen foran rattes av António Félix da Costa, en av BMWs løpsbilsjåfører.

Nærmest oppi rattet leder han vei i sin hvite M5, slik enhver løpsbilsjåfør vil fortelle deg at du skal sitte, men som du ikke gidder fordi det ikke er utpreget komfortabelt.

Det er en grov feil ikke å kopiere hans stil. Mer om det senere.

Under oppvarmingsrunden, der da Costa i front legger seg på et bedagelig tempo, gir det rom for å kontemplere over nye M5s utseende.

For uopplyste sjeler kan nye M5 fremstå som en helt vanlig 5-serie. En sedan med ratt og hjul og en lite intellektuell farge. Det er ikke noe mer å se.

På avstand synes M5 – med sine forholdsvis elegante linjer og lumske LED-lys – å være en del av den lite oppsiktsvekkende massen, men det er egentlig ikke noe galt i det. Snarere tvert imot er sedanens (på avstand) subtile oppsyn helt etter hensikten.