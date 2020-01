TUNGT LASTET Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid kommer med de heftigste understellsystemene som standardutstyr. Det gjør den rimeligere enn en tilsvarende utstyrt Panamera Turbo. Foto: Håkon Sæbø

Test av Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid: Mye å glede seg over

Gaustatoppen: Med sine 680 heste-krefter er Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid det nærmeste du kommer beviset på at naturlovene ikke gjelder for tyskerne. Likevel vil ikke alle like bilen.

Snøfnuggene danser langs fylkesvei 651 i Telemark. Ute er det halvannen grad. Majestetiske Gaustatoppen gjemmer seg i de tykke, grå skyene og asfalten er våt. Lett henslengt står Porschen og rumler på tomgang. Å si at det skraller i fjellene er en overdrivelse, men det kommer en dyp, buldrende og forventningsfull V8-lyd fra Porsches villeste fireseters plugg-inn-hybrid. Hør Finansavisens nye podcast om bil! Hyttevei Så, hvorfor den noe obskure fylkesvei 651, som går mellom Sauland i Hjartdal og Dal i Tinn, lurer du? Fra Oslo, via Drammen, er det en strekning som minner en god del om mange nordmenns sedvanlige hyttevei. Den er smal noen steder, bred andre, har både 60- og 70- soner og flere utfordrende svinger. Det er en solid vei for å teste hva Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid faktisk er god for. Og det skal vise seg at den er god for ganske mye. GIFTIG: Den giftgrønne skriften avslører at det er en plugg-inn-hybrid, men du kan naturligvis velge å bestille bilen uten. Foto: Håkon Sæbø Rekkeviddefangst I elektrisk modus trekker den digre bilen sin energi fra en litium-ion batteripakke på 14,1 kWh. Elektromotoren yter 136 hestekrefter og solide 400 Nm, og Porsche viser til en rekkevidde på 50 kilometer (NEDC). I realiteten tilsier det om lag 40 kilometers forsiktig kjøring, men det må betegnes som forholdsvis bra sammenlignet med de andre plugg-inn-hybrider på markedet. Men så er det ikke den elektriske rekkevidden isolert sett som er mest interessant. De som kun er opptatt av denne vil uansett la seg irritere når batteriet snart nok er tømt. I Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid er det selve systemet – det bakenforliggende du ikke ser eller tenker spesielt mye på – som vil besnære deg.

STIKKER AV FRA DET MESTE: 0-100 kilometer i timen tar 3,4 sekunder. 0-160 km/t tar 7,6 sekunder og 80-120 km/t tar bare 2,2 sekunder. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid er ekstrem. Foto: Håkon Sæbø

På Europavei 134, frem til der fylkesvei 651 begynner, er det forbløffende lett å holde forbruket nede. Er du en gjerrig person som selvmotsigende nok funderer på å kjøpe dette beistet, vil effektiviteten utvilsomt more deg. Over 130 kilometer i normal trafikk på denne helt vanlige onsdagen klarer Panamera Turbo S E-Hybrid – bilen med en systemeffekt på 680 hestekrefter og dreiemoment på 850 Nm – et snittforbruk på 0,54 liter på mila. Triller inn lavt forbruk Vel krever det litt konsentrasjon å oppnå et slikt forbruk. Sitter du i telefonen og kjefter på din aksjemegler, stiger forbruket garantert. Trikset er å slappe av og la bilen trille så mye som mulig, for da skrur bensinmotoren seg av nærmest umiddelbart. I det intuitive displayet i dashbordet vises din gasspedalbruk, og holder du deg innenfor det til tider lille området med tilgjengelig elkraft, vil forbruket holde seg lavt. Konklusjonen er at selv om batteriet er «tomt» betyr det ikke at du kun har den tørste bensinmotoren å belage deg på. DYRE DETALJER: «Porsche Crest innpreget i midtarmlene» koster 4.900 kroner ekstra, men det skal sies at Porsche Panamera Turbo s eHybrid har mye standardutstyr. Foto: Håkon Sæbø Du finner samtidig glede i at dobbeltclutchkassen på åtte trinn fungerer utmerket. Det elegante samspillet mellom de forskjellige motorene er så polert at du omtrent ikke merker når det gires eller bensinmotoren tennes. Tunge bakker På ett eller annet tidspunkt blir du selvfølgelig lei av å konstant kjøre som en Toyota Prius-eier. Sjåføren i bilen bak deg øyner «Turbo S» på den svulstige bakluken og lurer på hvorfor du lunter rundt med tangering av fartsgrensene. Forbi Drammen, Kongsberg og Notodden begynner bakkene opp mot fjellet begynner å bli brattere, og det er tid for å sette Panamera Turbo S E-Hybrid i «Sport». I en del plugg-inn-hybrider er slik betjening litt fiklete, men i Panamera Turbo S E-Hybrid kunne det ikke vært enklere. Et lite hjul på rattet dreies 90 grader, og du hopper fra en lydløs fremferd til at den store bensinmotoren tennes permanent.

RENT: På nye Panamera er det foregått en kraftig opprydning i knappene. Logikken er imidlertid den samme som på første generasjon, og det fungerer godt. Foto: Håkon Sæbø

Som i en vanlig Panamera Turbo sitter det i plugg-inn-hybriden en 4,0-liters twin-turbo V8 på saftige 550 hestekrefter. Dreiemomentet er 770 Nm fra lave 1.960 omdreininger. På tross av slike mektige krefter er det ingen tøysete høy lyd inne i Turbo S E-Hybrid. Selv med sportseksos, som snodig nok koster 35.500 kroner ekstra, er lyden i kupeen sivilisert. Likevel er det ingen tvil om at er et ekstremt fartspotensiale i bilen. BMWs ladbare familiebil med nesten 400 hestekrefter Fra 0 til 100 kilometer i timen røskes unna på vittige 3,4 sekunder, men den nær ufattelige akselerasjonen avtar ikke der. Med et voldelig byks leverer plugg-inn-hybriden det som på papiret antydes, men nesten enda villere er det hvordan bilen oppleves når du kjører aktivt i svingene. Trivsel For det er ingen tvil om at Turbo S E-Hybrid er en uvanlig tung Porsche. Mens en vanlig Panamera Turbo veier 2.070 kilo kan du legge på ytterligere 315 kilo for å komme opp i vekten av en Turbo S E-Hybrid. Dette må ha bekymret ingeniørene hos Porsche, som på nesten mystisk vis alltid klarer å gjøre 911-modellene svært lette. Med Panamera-ene er det uansett snakk om store, tunge biler og som toppmodell – med den etterlengtede «S»-en i navnet – må denne plugg-inn-hybriden kjøre eksepsjonelt godt. Det gjør den.

ANALOG OG DIGITAL: Turtelleren er analog, slik mange ønsker det. Resten er skjermer med informasjonen du til enhver tid ønsker deg. Logisk, elegant og funksjonelt, akkurat slik du liker det. Foto: Håkon Sæbø

Mye standard For å gi E-Hybriden verdige kjøreegenskaper ble Porsches løsning å kaste inn nesten alt de har av teknologi, og sende det med som standardutstyr. «Porsche Dynamic Chassis Control Sport» (PDCC Sport) – som består av aktive krengningsstabilisatorer – får du gratis på Turbo S E-Hybrid. Det samme gjelder «Porsche Active suspension management» (PASM), med aktive trekammers luftfjæringer. I tillegg kommer bilen med elektronisk differensial, torque vectoring og styring på bakakselen. Sistnevnte koster riktignok 18.000 kroner ekstra, men de enorme keramiske bremsene er artig nok standard. ANALOG OG DIGITAL: Turtelleren er analog, slik mange ønsker det. Resten er skjermer med informasjonen du til enhver tid ønsker deg. Logisk, elegant og funksjonelt, akkurat slik du liker det. Foto: Håkon Sæbø Alle disse godsakene gjør at bilen maskerer sin tyngde med list og presisjon. Grepet inn i svingene er – med vekten tatt i betrakting – overveldende. Akselerasjonen ut er hard nok til å gjøre dine passasjerer riktig så uvel. Noen vil likevel hevde at en vanlig Panamera Turbos mindre kompliserte tilnærming, uten elektromotor og batterier, er å foretrekke. Ja, den er lettere, og den kan utstyres med de samme kjøresystemene som du med hybriden får gratis, men du skal være temmelig kresen for å ta det valget. Når prisen uansett er så høy spiller prispåslaget kanskje ikke så stor rolle, men det er greit å være klar over at en vanlig Turbo, likt utstyrt som bilen i denne testen, vil koste 259.700 kroner mer.

KRAFTTAK: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid har en systemeffekt på 680 hestekrefter og et dreiemoment på 850 Nm. Foto: Håkon Sæbø

Uhyggelig lyd Som med de andre Panamera-modellene får du et meget komfortabelt interiør i Turbo S E-Hybrid. Den nær ikoniske Porsche-kvaliteten viser seg i detaljene, men dessverre har testbilen noen ulyder du som Porsche-eier ikke skal utsettes for. Om testbilen har fått litt vel mye bank på bane, eller om det var en dårlig dag på fabrikken i Leipzig vites ikke, men slik skal det uansett ikke være i en bil til over to millioner kroner. Og slik var det heller ikke da vi testet Panamera Turbo i Finansavisen Motor nummer fem, tidligere i år. Baskete ledning En annen bekymring, som gjelder Porsches plugg-inn-hybrider generelt, er den usedvanlig tunge og klønete ladeledningen. På den er det montert en diger boks som forpurrer ladeprosedyren i stor nok grad til at du som Porsche-eier fristes til å slurve med ladehyppigheten.

FARGEVALG: Ikke alle er like begeistret for den syregrønne signaturfargen til Porsches plugg-inn-hybrider. På Turbo S kan du artig nok velge gule bremser, så nesten ingen ser nøyaktig hvilken Panamera-modell du har. Foto: Håkon Sæbø