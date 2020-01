Ford Mustang Bullitt er et grønt monster med 480 hk

V8-eren med 480 hestekrefter er heller ikke vanskelig å kontrollere. 0 til 100 går ikke hinsides raskt, men gjøres på 6 sekunder. Det største hinderet her er hvor rask din høyrehånd er i samspill med både kløtsjpedal og girspak. Litt hjelp får du av den manuelle kassen, da i form av automatisk omdreiningsmatch. Girfølelsen er uansett fin og motoren leverer dreiemoment i hopetall. Girkassen er dog ikke det mest fancy du har prøvd. Med bilen eksempelvis i andre gir og saktegående kø er det en kjip «løs» følelse mellom gasspådrag og i det du lar bilen trille fremover. Mustangen vil helst få løpe fritt.

Sett i perspektiv

La det ikke være noe tvil: Denne bilen er svindyr i Norge. 1.229.900 kroner er mer enn prislappen på Toyota Supra, Jaguar F-Type med V6, Porsche 718 GTS eller en brukt Ferrari 430.

Sett bort ifra navnet og historien så er det ikke sinnssykt mange grunner mot å heller gå for Mustang GT, som koster et par hundre tusen mindre. Attpåtil får du den med automatgir – i Bullitt er du låst til den manuelle kassen.

Mustangens største triumf blir tilsidesatt ved ankomst i Norge. I USA er den en liberalistisk frigjører i snakk om hestekrefter, utseende og kjøreegenskaper. Den er rett og slett rimelig der borte. Her hjemme er den ærlig talt dritdyr, og faller fort igjennom om vi setter den opp mot europeiske konkurrenter.

Du må være innbitt Mustang fanatiker for å finne en rasjonell tankegang som leder til kjøp av Bullit. Men det er også litt av sjarmen. Ikke engang den mest royale sjaman kan koke sammen noe markedsføringsræl for å få deg til å løpe til nærmeste Ford-forhandler. Men sier hjertet «jeg må ha Mustang», så er dette et perfekt kjøretøy.

Mustang Bullitt er og blir et postkort fra en svunnen tid.