TEST: Audi RS Q8 er den ultimate dinosaur

Det kommer kanskje ikke så godt frem i artikkelen at dette også er en hybrid, og det skyldes at det er alt for morsomt å trykke på gassen. Setene og interiøret er like komfortable som et av de mange hotellene langs kysten, og du får med deg like mye bagasje som en gjennomsnittlig småbarnsfamilie sjekker inn på flyplassen.

Siste kort

Det er på tide å trille ned fra fjellet igjen. En traust gammel lastebil tråkler seg nedover den lokale varianten av Trollstigen, der strekkene mellom hver hårnålssving er akkurat litt for kort til trygg forbikjøring. Audi RS Q8 vender det siste kortet, som er Comfort mode. Det blir tid til å dele et par gode historier fra inn og utland, drikke kaffe og forsøke å ta bilder av solnedgangen.

Luftfjæringen maskerer kanter og hull, klimaanlegget bidrar til godt innemiljø, og GPS-en finner frem langs veier som tydeligvis er bygget etter innfallsmetoden et par steder. Et siste brøl fra eksosen i en kort tunnel runder av turen, før det er på tide å sette kursen hjemover igjen. Når flyet letter, står toppen av vulkanen i kontrast mot himmelen. Det gir en følelse av at Tenerife havner på listen over steder som må besøkes igjen.

Helst i en Audi RS Q8.