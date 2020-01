Test av Peugeot e-2008: Kan bli stor i Norge

Mister ikke hodet

Designen er tøff. Dette treffer midt i blinken for de som liker biler med Sportsjakke, Utebukse og Votter – eller SUV som det ofte kalles. Den har egentlig ikke firehjulstrekk, lavserie eller noen gir i det hele tatt unntatt forover og bakover. Bakkeklaringen holder til å forsere en kjerrevei med blomster i rabatten uten å kappe hodet av dem, og knapper med avanserte programmer for fjellklatring og elvepadling kan du se langt etter.

SIRKEL MED VINKEL: Rattet er på kjent Peugeot-vis temmelig lite, med flere vinkler som gjør det langt fra sirkulært. Det er godt å holde i, og når du blir vant til å kikke over toppen for å se instrumentene fungerer det bra. Foto: Peugeot

Derimot har den god innvendig plass, og en fullvoksen journalist kan sitte i baksetet selv om det allerede sitter et eksemplar av arten foran. Bagasjerommet nyter også godt av den forstørrede steglengden og det litt firkantede og høyreiste taket.

— Mange elbiler har et lasterom foran også, der motoren pleide å holde hus, men det er det ikke her?

— Nei, vi plasserte alt som har med fremdrift å gjøre foran, der folk uansett er vant til at det er fullt. Det er ingen hemmelighet at bilen deler plattform med flere andre modeller, også de med bensin- og dieselmotor. Filosofien vår er at kundene først og fremst skal velge en Peugeot, og så finne ut hvilket fremdriftssystem de liker, sier Liaigre.

OVERRASKENDE BRA: Både komfort og plass i baksetet er overraskende bra. Fire voksne kan godt reise et godt stykke uten å føle at de flyr på billigste billett. Foto: Peugeot

Klassisk fransk

— Du referer til Peugeot-følelsen for å beskrive oppsettet og kjøreegenskapene, kan du si litt om hva det innebærer?

— Essensen av det er en sportslig følelse, iblandet komfort. Vi konkurrerer med flere tyske merker, og de er ofte veldig presise på veien. En Peugeot skal også være presis, men i hastigheter opp til ca. 60 km/t er det meningen å gli over ujevnheter, uten å bli forstyrret, sier Liaigre.

Første test av teori i praksis, blir å svinge inn på jordet foran den digre Peugeot-løven. Det virker som de har truffet rimelig godt, og det føles slett ikke ukomfortabelt.

FORDEL AV FIRKANT: Bagasjerommet drar fordel av det firkantede designet, og om du legger ned setene burde det gå inn en tørketrommel uten problemer. Foto: Peugeot

Etterpå lokker landeveien. En knapp mellom setene veksler mellom å spare på strømmen, eller antall sekunder fra 0 til 100 km/t. Bilen veier omtrent 1.500 kg, og for vanlig kjøring uten noen ferger en skal rekke, holder det faktisk fint i «Eco». Vipper du den over i «Sport», blir det ikke til en sportsbil. Men den sportslige følelsen Liaigre refererte til, dukker frem bak de neste svingene. Selv om fjæringen er litt klassisk fransk, har den fint driv gjennom landskapet, og det blir aldri ubehagelig å øke på litt for å kjenne på grepet.

Konkurrenter Modell Motor HK/Nm Batteri Lading Rekkevidde Toppfart 0-100 km/t Pris Peugeot e-2008 Elektrisk 136/260 50 kWh Max 100 kW 310 km WLTP 150 km/t ikke oppgitt Fra 286.600,- Renault Zoe Elektrisk 135/245 52 kWh Max 50 kW 390 km WLTP 140 km/t 10,0 sek. 249.900,- Honda e Elektrisk 136/315 35,5 kWh Max 100 kW 220 km WLTP 145 km/t 8,0 sek. 266.200,- Opel Corsa-e Elektrisk 136/260 50 kWh Max 100 kW 330 km WLTP 150 km/t 8,1 sek. 257.900,-

SMART TELEFON-LØSNING: Den lille kanten har myk gummi på innside, og holder stort sett telefonen på plass så lenge du ikke trykker altfor hardt på Sport-knappen bak girspaken. Foto: Peugeot

Passer rett inn

Peugeot krysser av i alle de viktigste boksene med e-2008. Den har riktig størrelse, og et tøft utseende som passer rett inn i mellomstørrelse SUV-klassen. Produsenten oppgir at den har 310 km rekkevidde målt etter den nye WLTP-standarden. Interiøret, komfort, støynivå og gøyale knapper holder fint mål, sammenlignet med konkurrentene. Ytelsene er gode nok til lovlig bruk her på berget. Hvis du finner en ledig kontakt, skal den kunne fylles opp med 100 kW spenning, og bruke såpass kort tid at du ikke ruineres i pølse-køen.