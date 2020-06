Det spøker for verdens mest solgte biler

Med så mye elektronikk ombord i Golf-en kan det blir for mye av det gode, selv om det er politisk ukorrekt å argumentere mot at skiltgjenkjenningen holder deg i ørene når du benytter fartsholderen på motorveien. Men at bilen gjør det også når den observerer et 50-skilt på sideveien, kan det by på ubehageligheter.