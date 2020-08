Le Madness over Sognefjellet

Mang en sving over fjellet har blind utgang. Vi girer ofte, for å lære bilen å kjenne. I starten er pulsen høy, men vi finner en slags rytme. Selv om vi aldri kan påstå at girskiftene ikke er forbundet med en anelse panikkangst, der vi clutcher en og to ganger. Einemo får det til å virke enkelt, men så har han da også kjørt bilen hver eneste ledige stund de siste månedene. Det er en femtrinns 915 manuell girkasse fra Porsche, til venstre for rattet. Girkulen er dreid fra et epletre, som oldefaren til Johannes plantet i sin tid.