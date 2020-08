Elbilen som har (nesten) alt

Ladekapasiteten på opptil 100 kW gjør likevel at du skal kunne lade batteriet fra 0 til 80 prosent på godt under en time. På en hjemmelader tar fullading rundt syv timer og i en vanlig stikkontakt over et døgn. I løpet av en uke med fire turer mellom eksempelvis Drammen eller Jessheim og Oslo, samt noe småkjøring, tenker du ikke på så mye som en watt eller en volt.