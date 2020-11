– Om du forventer en skikkelig sportslig opplevelse, blir du nok litt skuffet

BMW oppgir en elektrisk rekkevidde på 54 kilometer målt etter WLTP-standaren. På en fuktig og kjølig ettermiddag klarte bilen 48 kilometer, som demonstrerer at BMW 530e ikke har noen fantastisk elektrisk rekkevidde, men at den er god nok til å kunne kjøre elektrisk i det daglige. Forutsetningen er naturligvis at du har et sted å lade, enten hjemme eller på jobb. Helst begge deler, om du skal kjøre en del.