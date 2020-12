Vil du ha Jaguars «billigmodell» må du være rask

Setene er godt polstret, og den elektriske justeringen gjør det enkelt å finne en god posisjon. Passasjersetet foran har også minnefunksjon, et pluss for familier der lengden på medlemmene varierer med over en halv meter. I disse dager er jo luftbårne partikler et aktuelt tema, og det nye filteret med mulighet til å fange partikler helt ned i 2,5 picometer gjør at det lukter ny bil og ikke våt hund etter familieturen. Det er flere spennende knapper en kan leke seg med, blant annet to piler som hever og senker bilen. Representanten for Jaguar Land Rover opplyste at vadedybden skal være på 50 centimeter, men akkurat det får en ha til gode å prøve ut.