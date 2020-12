Audis ladbare familie-SUV mot Posche Cayenne: Så langt går de egentlig på strøm

For unektelig høy er prisen, når disse bilene sammenlignes. Nærmest «ferdig utstyrt», med LED Matrix-lys, adaptive luftfjæringer, 22-tommers felger, sportsseter i skinn med lufting, panoramatak og en del mer, koster testbilen fra Audi 1.180.600 kroner. Om du er mest opptatt av pris, behøver du ikke lese stort videre for å kåre din egen vinner her, for Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé starter på 1.269.900 kroner før det fryktelig dyre ekstrautstyret må lastes på. Og det har noen utvilsomt gjort med testbilen som har utstyr for over 536.000 kroner.