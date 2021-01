Stor, ladbar hybrid til en halv mill.

Testbilen mangler et vesentlig element som mange nordmenn setter pris på. Det handler ikke om tilhengerfestet, for bilen skal kunne trekke 1.650 kg på kroken og ta 100 kg på taket. Men den du ser på bildene har ikke stikkontakt på flanken. Hyundai lover at plugg-inn-hybrid versjonen skal komme i løpet av første kvartal 2021, og at både utstyr og kjøreopplevelse skal samsvare med denne som altså er en hybrid uten plugg. Under panseret står en 1,6 liters bensinmotor koblet sammen med en elmotor på 66,9 kW. Ifølge produsenten er samlet effekt 265 hk i plugg-inn-hybriden. Dreiemomentet oppgis til 264,7 for 1,6 literen, og 304 for elmotoren. Men de arbeider i litt forskjellige områder, og en kan ikke bare legge dem sammen. Resultatet skal i hvert fall være en sprint på 8,6 sekunder og en toppfart på 190 km/t. Firehjulstrekk besørges av en drivaksling på den gamle måten, og en haug med sensorer lover å fordele kraften etter behov.