Det er imidlertid flere ting å like ved bilen, hvor designet er blant de beste. Fasongen, linjene og proporsjonene ser bra ut med høy bakkeklaring, store hjul og hjulbuer. En særegen front med stor logo, mulighet for tak i kontrastfarge samt tøffe lykter og andre detaljer er også tiltalende. Et utall fargekombinasjoner både inn- og utvendig kan i tillegg gi deg en ganske unik bil.