– Dette er en av de råeste bilene du kan få med fire seter

Et annet argument som taler for kjøp av BMW M8 Competition Gran Coupé, er at den nok blir svært sjelden i Norge. Når prisen på en bil suser forbi to millioner kroner, er det ofte Porsche nordmenn snuser på, og du føler deg nok en anelse mer spesiell i BMWs sportslige toppmodell sammenlignet med en Panamera. Det føyer seg inn i rekken av passe gode argumenter for å kjøpe det som for tiden må være en av BMWs beste biler.