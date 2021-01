Vårt inntrykk etter å ha kjørt Mercedes' nye elbil i Norge

Et krav fra Mercedes for å få kjøre bilen er at det ikke skrives om bilens elforbruk, så denne informasjonen vil komme ved en senere anledning. Mercedes viser til et WLTP-forbruk på 17,7 kWh og en elektrisk rekkevidde på 426 kilometer. Batterikapasiteten er på 66,5 kWh netto, som vil si at både Volvo XC40 og VW ID.4 kan leveres med større batteri.