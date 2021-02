Citroën mot Kia i elbilduell: Knuses på rekkevidde, men redder seg inn

Det ser kanskje mørkt ut for Citroën ë-C4 nå, men det er samtidig liten grunn til å tvile på dens egenskaper som relevant, elektrisk bil i 2021. For mange er det viktig at en ny bil også er lekker å se på, noe flere vil være enig i at nye Citroën ë-C4 er. Med klare og herlige trekk fra den visuelt utmerkede Citroën GS fra 70-tallet, demonstrerer Citroën at de stadig kan lage biler med godt design. Kan det tenkes at nye ë-C4 er en av de fineste elbilene på markedet? Noen vil mene det, men det er uansett temmelig sikkert at ë-C4 vekker sterkere følelser enn Kia e-Niro.