Test av Audi Q2: Her trenger du aldri tenke på ledning, lading og kulde

Det er vanskelig å skulle hevde at Audi Q2 er et godt kjøp når elektriske biler i denne klassen gjør sitt inntog. Det er lettere å argumentere for en helt konvensjonell Porsche 911 med manuell girkasse og masse kjøreglede, siden følelsen, lyden og morofaktoren fremdeles er til stede der i stor grad. Over i nye Audi Q2 er det grunn til å tenke at en elektrisk bil eller i det minste en ladbar hybrid gir mer mening.