Over en halv mill for denne? Ja, og den er verdt hver krone

Som med de aller fleste nye biler, er det også her lagt inn forskjellige kjøreprogrammer. Fascinerende nok lar Toyota deg bestemme hva slags momentfordeling du ønsker mellom for- og bakaksel, og her vil ekte entusiaster more seg. I Normal-modus er fordelingen 60:40, som er greit for vanlig kjøring. Mer spennende blir det når du velger Sport, med 30:70-fordeling, eller Track som gir ren 50:50-fordeling. Sistnevnte er gøy på snø og sikkert også grus og sand, mens 30:70 egner seg best der svingene på asfalt kommer fort og du kjører hardt.