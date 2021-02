De fleste holder seg unna denne, men er det egentlig så lurt?

Vi kan begynne med konseptet, som i seg selv er merkelig. Her har du en bil for dem som åpenbart synes at en BMW 5-serie sedan blir litt for liten og puslete, at en 5-serie Touring blir for ukomfortabel og lite avansert, men som samtidig velger vekk BMWs toppmodell. 7-serien er nevnte toppmodell og har et utmerket interiør med svært god plass både foran og bak, men den er tydeligvis ikke praktisk nok for en potensiell 6-serie GT-kjøper.