Etter at den første embargoen oppheves 24. februar, kan vi nå røpe at førsteinntrykket av bilen er meget godt. Nøyaktige tekniske detaljer er ennå ikke offentliggjort, men det legges ikke skjul på at bilen er basert på Taycan. Testbilen var dessuten en Turbo S-versjon, så det er lov å anta at bilen har rundt 750 hestekrefter, noe som vanskelig lar seg hente ut på snø- og isdekte fjellveier.