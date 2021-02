Test av BMW M5: Lei av pretensiøse Porscher og vulgære SUV-er? Da er dette monsteret noe for deg

Og bra er det – at BMW M5 Competition ikke er et vanlig skue på vei til Kvitfjell. Det gjør BMWs nest heftigste sedan (etter M5 CS) til en slags underdog og muligens en av de kuleste europeiske muskelbilene med firehjulsdrift, over 600 hestekrefter og plass til fem. De færreste ser at du kjører et skikkelig monster av en bil, men de som vet – de vet.