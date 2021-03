Test av Audi e-tron GT og Audi RS e-tron GT: Går Porsche i næringen

Når folk beskylder deg for å være en rik kollektivfeltsnik, er det godt å vite at det er minst like behagelig bak rattet i Audi e-tron GT som i en Porsche Taycan. Om mulig er det enda et hakk mer komfortabelt, men det er vanskelig å fastslå bombastisk. Så like er Taycan og Audi e-tron, som vi foreløpig kun har testet med luftfjæringer, at du nok vil slite med å merke vesentlig forskjell.