Test av Kia e-Soul: En glemt elbil som fortjener din oppmerksomhet

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken er det Volkswagen som har solgt flest elbiler i Norge de siste fem årene. Antallet er 56.160 biler i skrivende stund, mens Kia er nede på en 8. plass med 9.611 biler. Det er er litt synd at det ble slik – ikke for VW, selvfølgelig, men for norske elbilkunder. For det er grunn til å tro at flere nordmenn hadde valgt en elektrisk Kia, i alle fall de siste to årene, hadde det vært mulig å få tak i en.