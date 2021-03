Test av Mercedes-Benz S-Klasse: Rå luksus... Og konkurrentene blir frakjørt

Kjøpes bilen med utstyret Interior Assist, som er en del av infotainmentsystem MBUX, kan innebygde kameraer faktisk gjenkjenne og forutse sjåføren og passasjerenes ønsker. Dette gjør bilen ved å tolke hodebevegelser, håndbevegelser og kroppsspråk slik at det for eksempel holder å se mot eksteriørspeilet du ønsker å justere. Om sjåføren snur hodet for å se mot solgardinen bak, vil S-Klassen automatisk forstå at du ønsker å senke gardinen og gjør det for deg. Noe av dette tar litt tid å bli kjent med, men du vil ganske fort merke at interiørlyset på nesten magisk vis forstår hva du vil, om du for eksempel leter etter noe i bilen mens det er mørkt ute.