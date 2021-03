Glem elbil – dette er bilen om du bryr deg om egne barns fremtid

Nå kunne sjåføren faktisk tent opp en sigarett, hoppet inn i 90-tallskulissene og kjørt fort gjennom trange gater i en pittoresk fransk by, for presisjonen fra ratt og pedaler er til stede. Peugeot 5008 er en god bil å kjøre – opp til et punkt hvor det går så fort at familien har kastet opp YT-drikken som ble inntatt litt tidligere på dagen. Noen sportsbil er 5008 ikke, men den er presis nok for målgruppen.