Alt du trenger å vite om Mercedes-Benz EQA

Se for deg at du har spunnet deg selv i en kokong – på fire hjul – som ruller rundt i bybildet. Lydløst svever du over hakkete brostein, størknet tyggis og fartsdumper fra tiden før dereguleringen av boligmarkedet. På utsiden passerer du slitne folk i polkø, ivrige elsparkesyklister midt i veien og bjeffete terriere med søte skjerf. Uten at du trenger å merke eller høre så mye til det. Ei heller legger de merke til deg, der du summer stille forbi. Litt sånn føles det å kjøre nye Mercedes-Benz EQA.