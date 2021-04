Slik gjør Opel elektrisk comeback

Egne fysiske knapper for hovedmenyer som stereo, navigasjon, telefon og apper sitter på en egen rad sammen med en egen volumbryter, og er kjent for Opel-eiere fra før. Det samme er funksjonsvelgerne for klimaanlegget litt lenger ned, mens valg av kjøreoppsett og sikkerhetsfunksjoner skjer nede mellom setene, hvor også en praktisk vippebryter for giret er plassert.