Test av VW ID.4: Slik er Volkswagens store familiebil

Et eksempel er dagens siste fotografering på Tjuvholmen. Med bilder i boks er det på tide å sette kurs mot Frysja, for å levere bilen tilbake. I det den glir ut i trafikken begynner seteputene å ese ut på forskjellige steder, med harde kuler som flytter seg rundt. Bilen har tydeligvis funnet ut at med så mye kjøring og stadige stopp for foto, var det på tide å gi sjåføren en avslappende massasje.