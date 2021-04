Når Ford setter ST-navnet på Puma, blir resultatet morsomt

Disse kan være at du forsøker å henge deg på en Porsche med firehjulstrekk rundt 180-graders svinger på vei opp til fjellet. Trøsten er at når mer åpne svinger og ujevn veibane setter begrensninger for Porschen, ligger du snart rett bak og er mer enn klar for et nytt forsøk i neste krappe sving.