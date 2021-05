Test av Porsche Taycan 4 Cross Turismo: – En bil du ikke vil gå glipp av

Disse tallene er allerede kjent. Det som imidlertid ikke er kjent, er hvordan nye Taycan 4 Cross Turismo er å kjøre. Observante Finansavisen-lesere vil allerede ha fått med seg testen av en noe kamuflert versjon på vinterføre. Dette var den villeste av dem alle, Taycan Turbo S Cross Turismo med det noen vil kalle unødvendige 761 hestekrefter og 0 til 100-tid på ansiktsrivende 2,9 sekunder. Den er perfekt for deg med et avslappet forhold til penger. Litt som når vanlige folk føler at de flotter seg ved å kjøpe gourmetskinke i butikken, fremfor servelat. Velger du en Turbo S har det kanskje ikke noen stor betydning for kortsiktige privatøkonomiske rammer, og det er fint for deg. Men for mange andre, som synes det å legge nærmere en million kroner ekstra på bordet for hestekrefter og spissede kjøreegenskaper, vil innstegsmodellen Taycan 4 Cross Turismo være mest interessant. Det er denne som her er testet og det er denne mange venter på.