Test av familieslagskipet BMW X7: – Ikke en bil for lønnsmottagere

For øvrig er det praktisk at denne bilen kan trekke 3.500 kilo – det samme som en stor Range Rover – og plassen i denne BMW-en er mildt sagt generøs. Med familiemedlemmer i alle syv seter sluker bagasjerommet 326 liter, men det er ikke bedre enn plassen i en Volvo XC90, som rommer 24 liter mer. Kanskje like viktig er det at passasjerene på 2. seterad finner seg til rette, og det gjør de til gagns. Både for de helt foran og like bak er komforten og plassen ypperlig, som nok er grunnen til at BMW X7 også er å se som ambassadebil. Om det er litt smertelig at interiøret i det store og hele er en noe oppskalert versjon av X5-en, er trøsten at plassen er befriende og komforten et merkbart hakk over BMWs øvrige SUV-er. Uten å føles for løs eller skvulpende uforutsigbar glir denne bilen av sted på landevei og i høyere fart med verdighet. Slik sett er X7 nærmere en 7-serie enn interiøret skulle tilsi.