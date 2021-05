Test av Land Rover Defender: Med ny motor er den lagt ifra politisk korrekt, men veldig deilig

Som observante lesere vil legge merke til, er Defenderen på bildene en varebil. At det kun er plass til to personer – eller i testbilens tilfelle tre, siden midtkonsollen er fjernet til fordel for et ekstra sete – gjør naturlig nok bilen uaktuell for de fleste familier. Ombygging, som i testbilen må sies å være litt mislykket fordi det uten stans knirker urovekkende fra interiøret, belyser et betimelig aspekt ved Land Rover Defender generelt: Den er ganske stivt priset uansett hvordan den konfigureres.