Test av Range Rover Evoque P300e: Ladbar luksus

Å si at Land Rovers interiørdesignere ligger et godt steg foran konkurrentene, er en underdrivelse. Å påstå at Range Rover Evoque har et vellykket interiør, blir innlysende når du stiger inn og raskt finner deg til rette. Kløktig nok er den nedre, tilstøtende skjermen lagt opp for å betjene både klimaanlegg og bilens sinnrike kjøresystem i ett. Det er en slags understreking av bilens gjennomtenkte karakter, men dessverre slutter også litt av det gode inntrykket her. For nå har bilen stått parkert for lenge. Trafikketatens gule vester er på vei med resolutte skritt. Nå må det kjøres og det blir ikke knirkefritt.