Mye av ekstrautstyret testbilen er lastet med, handler om baksetenes kløktige funksjoner. For 89.700 kroner ekstra kan et såkalt Burmester high-end 4D surround sound system kjøpes, slik at du kan meske deg med 31 høyttalere og effekt på hissige 1.750 Watt. Men det er ikke bare lydbølgene som gjør jobben i dette stereoanlegget, for også setene vibrerer slik at basseffekten skal bli fulkommen – og det blir den om du drar opp volumet. Praktisk talt alt her er elektrisk justerbart, pakket inn i skinn på høyde med det du finner i en Bentley eller Aston Martin, og godt skrudd sammen. For nærmere 2,3 millioner kroner fås en bil med det som må være markedets mest sinnrike lysshow, der 250 individuelle LED-dioder lager bilhistoriens mest dekadente strippebule-stemning, eller noe mer elegant om du fikler litt med systemet. Det fascinerende er at du bestemmer hvilken atmosfære bilen skal ha med dette interiørlyset, og da er det fristende å gå for det mest outrerte. 64 farger kan i utgangspunktet velges mellom, men langt gøyere er det å teste bilens forskjellige scenarioer der lyset varierer spenstig rundt om. Det finnes mange måter å imponere passasjerer på i nye luksusbiler, men interiørlyset i S-Klassen er en sikker vinner om du er opptatt av slikt. Det kan låte litt banalt å more seg over og justere på lys i en bil, men det blir raskt åpenbart hvorfor, når mørket faller på og fargene kommer frem.