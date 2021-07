Fordi det er fett

Dagen etter lastes Audi-en opp med to voksne og to barn, før kursen legges inn mot Oslo og besøk på Teknisk Museum. De to i baksetet utforsker muligheten for å justere temperatur, skru på lyset i taket ved berøring, hvorvidt de elektriske vindusheisene tåler stresstesting og hva det egentlig går an å putte ned i flaskeholderne i dørene.