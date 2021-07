På bane avsløres forskjellene

Holder du på lenge er det greit med en pause hvor du kan bruke Porsches egne ladere utenfor depotet på Rudskogen. De to doble laderne kan minimum lade med 110 kw hver direkte fra strømnettet, men batteribankbufferen kan gi opptil 350 kw. Det betyr at du kan lade din Taycan med Performance Battery Plus på 93,4 kwh fra 5 til 80 prosent på under 20 minutter, noe som er imponerende.