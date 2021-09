Nissan har solgt over 30.000 Qashqai i Norge, ifølge kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen. På verdensbasis skal over fem millioner eksemplarer av arten ha funnet trygge hjem, hvorav tre millioner i Europa. Og akkurat ordet «trygg» ser ut til å ha vært en rød tråd i utviklingen av nyeste og sannsynligvis siste versjon av Qashqai.

Denne generasjonen skal være en slags re-miks av de beste bitene, fornyet, forbedret og litt større, men egentlig svært lik de tidligere modellene. På mange måter minner det om et gammelt rockeband der medlemmene strengt tatt har nådd pensjonsalderen, men fremdeles drar de samme låtene for trofaste fans.

Uten kontakt

Det kan medføre en viss risiko å legge ut på veien igjen uten et par nye hits. Problemet er at selv den harde kjernen av tilhengere nå er i ferd med å gå over fra lyden av eksos til stillheten i en elbil, eller ladbar hybrid.

Markedet for SUV i mellomklassen er fremdeles sterkt, men å stille med ny modell uten stikkontakt blir litt som å glemme å plugge inn gitaren i forsterkeren. For øvrig er det god lyd i stereoanlegget om bord. Bob Marley har fått fri denne dagen, men Inner Circle drar i gang «Bad boys», og når de kommer til det husets tenåring kaller drop-et rumler det brukbart i høyttalerne fra Bose.

KROK: Utgavene med firehjulstrekk kan trekk opp til 1.800 kg på tilhenger, noe som er svært bra. <strong>Foto: Ragnvald Johansen</strong> (1 / 4) KROK: Utgavene med firehjulstrekk kan trekk opp til 1.800 kg på tilhenger, noe som er svært bra. Foto: Ragnvald Johansen

På høyde med tyskerne

Noe som ikke rumler er dekkene. Nissan bød på testkjøring av både den nest rimeligste innstegsmodellen utstyrt med 17-tommmere, og Tekna+ med 20 tommers felger. Begge to kunne fremvise god lyddemping og lite vindstøy, på høyde med enkelte tyske merker fra lengre opp på prisstigen. Massasje i setene er en annen egenskap de har inkorporert, men her må det sies at systemene i premiumsegmentet er noe mer nyansert i tilnærmingen. Massøren går av skift med et trykk på skjermen, og når setene sitter rolig viser de seg å være store nok for dagens utsendte med god komfort og passform.

Bankhvelv

En rask tur inn i baksetet åpenbarer dører som nesten stikker 90 grader ut fra bilen. Det vil nok være til stor hjelp for de som skal stroppe fast små sprellende gullklumper. Nevnte dører er litt for lette, og byr ikke helt på den samme følelsen som for eksempel Volkswagen Tiguan. De fremre dørene har mer preg av bankhvelv, og lukker deg inn i en trivelig atmosfære av skinnseter og digitale instrumenter. Det forutsetter selvsagt at du beveger deg oppover prisstigen.

NESTEN 90: Bakdørene åpner seg nesten 90 grader, noe som nok blir til hjelp for å laste inn de minste. Foto: Ragnvald Johansen

Diagonal travers

I innstegsmodellene er skjermen på dashbordet mindre, instrumentene analoge, setene er like gode men kledd i stoff, og det store panoramataket er borte. Dessuten er det kun modellene med 20 tommers felger eller firehjulstrekk som får multilink bakhjulsoppheng. Etter å ha kjørt begge versjonene, er det tydelig at Tekna+ gir en vesentlig høyere opplevd kvalitet på veien. Den gir god dempingen og stabilitet ved travers over diagonal fartshump. Og litt inspirert navigasjon av rundkjøring henter frem adjektivet fra første avsnitt i artikkelen. Alt kjennes veldig trygt.

IKKE KONTAKT: Nissan lanserer den nye utgaven av Qashqai uten stikkontakt, noe som kan virke som et sjansespill i et marked der elbilene og ladbare hybrider nå kommer tett. Foto: Ragnvald Johansen

Vekker elektronikken

Siden dette er en mellomklasse SUV med 1,3 liters bensinmotor og 12 volts mild hybrid system, har Nissan selvsagt inkludert en knapp for å aktivere Sport-modus. Automatkassen fra forrige generasjon har blitt skiftet ut med en trinnløs variabel CVT-kasse, av nettopp det slaget som tidligere har mottatt en del blandede kritikker.

Kommunikasjonssjef Marcussen lover at den nye og forbedre versjonen nå har blitt så god til å etterligne en girkasse med trinn, at du knapt vil merke forskjell. Hendlene bak rattet vekker elektronikken, og de simulerte girskiftene fungerer i henhold til intensjonen. Det er neppe noen som kommer til å gå ut av den koselige familiebilen fra Nissan for å sjekke om den plutselig har blitt til en Porsche, men «Sport» fungerer dersom du kjenner deg sportslig på vei til jobb.

Konkurrenter Bilmodell Motor hk/Nm Batteri Rekkevidde elektrisk Toppfart 0-100 km/t Pris Nissan Qashqai Tekna+ mild hybrid 1,3L bensin + elmotor 158/270 N/A N/A 199 km/t 9,2 sek. 487.900 kroner Opel Grandland X HYBRID4 1,6L bensin + 2 elmotor 300/520 13,2 kWh 59 km WLTP 235 km/t 6,3 sek. 499.900 kroner Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4x4 1,6L bensin + 2 elmotor 300/520 13,2 kWh 59 km WLTP 240 km/t 5,9 sek. 527.000 kroner Volkswagen Tiguan 1,4 TSI DSG R Line 1,4L bensin + elmotor 245/400 13 kWh 49 km WLTP 205 km/t 7,5 sek. 464.500 kroner

Lokale verdensmestere

Alt virker, alle kontrollene er behagelige, skjermen blir kompis med telefonen, det er egen app for å låse opp, låne bort, og begrense topphastigheten dersom lokale verdensmestere med ferskt førerkort skal kjøre en tur. Hvis en skal sette fingeren på noe, blir en nødt til å løfte den opp fra Nissan Qashqai og peke på kalenderen. Bilen utfører oppgavene bra, men et lite stykke inn i 2022 står elbilene Nissan Ariya og varmer opp.

Hele bilverdenen er på vei inn i batteriets tidsalder, en endring også Nissan anerkjenner, blant annet med beskjeden om at de kutter ut alle dieselmotorer på personbiler. Den nye Nissan Qashqai er en fin bil, med moderne design, god komfort, raffinerte kjøreegenskaper og hyggelige prislister. For de som ikke er helt klar for livet som lader, men gjerne holder grep om bensinpumpa litt til er dette et godt og trygt valg.