Fenomenet kalles på engelsk «rev hang» og handler ikke om at motoren har et ekstra tungt svinghjul, slik man kanskje kunne tenkt seg. Problemet henger sammen med at motorens elektroniske styring sørger for at bensinforbruket alltid skal være lavt, og at det ikke blir for rik drivstoff/luft-blanding i sylindrene. Derfor kan høye turtall og raske girskift gjøre at bilen føles litt uvillig, som igjen betyr at Mini John Cooper Works Convertible nok nytes best med automatgirkassen.