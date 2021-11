Det er i utgangspunktet samme kjøretøy som Raptor med samme motor og ytelser, bortsett fra hjulopphenget som på Stormtrak hører til den vanlige Ranger-serien. En fordel for yrkessjåfører som ofte trekker tunge maskiner, er at maksimal tilhengervekt øker fra 2,5 tonn på Raptor til 3,5 tonn. Nyttelasten på planet øker også, fra 545 kg på Raptor til et tonn. Du får altså med deg ganske mye mer utstyr og materialer, og den ser temmelig tøff ut. I tillegg er prisen 600.825 kroner for «double cab» med fire dører, mot 748.625 kroner for Raptor Special Edition. Bakkeklaringen er ikke like høy på Stormtrak, men det er jo ikke så ofte en pendler til jobb via turistforeningens løype.