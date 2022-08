At nye Mercedes-Benz C-Klasse stasjonsvogn er en lekker bil, er for de fleste hevet over enhver tvil. Det er kanskje ikke den mest spenstige designen Mercedes presenterer her, og det kan samtidig hevdes at tyskerne safer litt sammenlignet med de helelektriske modellene, som for eksempel Mercedes EQS.

Stasjonsvogn fir Europa

At Mercedes-Benz C-Klasse er elegant snarere enn eksentrisk, er imidlertid ikke overraskende. Mens nordmenn bekymrer seg for elbilmoms, og andelen nyregistrerte elektriske biler i Norge går mot 80 prosent, er elbilandelen i Europa fortsatt lav.

Ja, diesel- og bensinandelen synker, men folk i Tyskland, Frankrike og Spania skal fremdeles ha C 200 diesel.

PENT NOK: Mercedes-Benz C 300 e ser elegant ut, men er ikke like leken i designen som sine elektriske søsken. Foto: Håkon Sæbø

Om du for et øyeblikk glemmer at lave bilers markedsandeler trues av den økende lysten på SUV, både i Europa og USA, kunne nok en helelektrisk C-Klasse stasjonsvogn fristet nordmenn. Den bilen kan vi foreløpig se langt etter, men for noen kan stasjonsvognen på bildene være et interessant alternativ. Spesielt for dem som av en eller annen grunn ikke er klar for en helelektrisk bil riktig ennå.

Over 300 hestekrefter

Mercedes-Benz C 300 e er en ladbar hybrid som kombinerer et forholdsvis stort batteri på 25,4 kWh med en 2,0-liters turboladet bensinfirer. Den elektriske motoren yter 95 kW som tilsvarer 129 hestekrefter. Bensinmotoren står for 204 hestekrefter og 400 Nm som til sammen skal gi en såkalt systemeffekt på 313 hestekrefter og 550 Nm.

Det bør være nok for de fleste, for 0 til 100 skal gå unna på ganske kjappe 6,2 sekunder.

Passe mye skjerm

Når du setter deg bak rattet i den nye C-Klassen får du inntrykk av at dette er en påkostet og moderne bil. Skjermene er store og høyoppløselige, men det er ikke snakk om det gigantiske panelet du får i elbilene EQE og EQS. Det er helt greit, for i C-Klassen er det skjerm nok uten at det blir påtrengende.

LOGIKK: Bak rattet er det lett å finne seg til rette. Betjeningen er logisk og skjermene er begge gode. Foto: Håkon Sæbø

Setene er omgripende og komfortable, sittestillingen sportslig som i en BMW og betjeningen logisk. Det er få overraskelser selv om interiøret er betydelig oppfrisket sammenlignet med den utgående C-Klassen. Den slo på sin side virkelig an som ladbar hybrid i Norge, så det er derfor gledelig å kunne skrive at den nye bilen er blitt enda bedre.