Polestar med elektrisk lastesykkel

Skapningen du her ser illustrert (en slags elektrisk, trehjulet sykkel med masse lasteplass) er et samarbeid mellom Polestar, Hydro, Cake og Konstantine Grcic. De to førstnevnte kjenner de fleste til allerede, hvor Hydro naturligvis stilte med aluminiumsekspertise for konstruksjonen. Cake er en svensk elmotorsykkelprodusent, som har bidratt med drivlinje og batteriteknologi. Og Grcic er en tysk industridesigner, hvis funky stoler og lamper du kanskje allerede har i stuen hjemme.