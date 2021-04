Finnes det kule ski- og takbokser?

DEN GANG DA: En gang i tiden fantes det kule ski- og takbokser. Her viser Mecedes-Benz stolt frem den nye E-klasse stasjonsvognen for aller første gang, under Genève-utstillingen i 1978. Noter egne skibokser (som matcher bilens farger) nedenfor E-klassen til venstre. Usedvanlig aerodynamiske var de kanskje ikke, men i det minste at du kunne laste med deg hele bonusfamilien - med stil. I retrospekt er dette ekstrautstyret skikkelig kult, men supersjeldne i dag. Foto: Daimler / Mercedes-Benz