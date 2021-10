Men tilbake til hans 911 E. Om vi ikke tar veldig feil, vil denne stilstudien bli husket. Spesielt i lys av at denne 911-drømmen ble skapt før Porsche lanserte sin Lotus-aktige og helt elektriske racermodell Mission R. Snutepartiet på begge later til å være inspirert av 918 Spyder. Hoftene akterut gir også assosiasjoner til den evigunge ür-Porschen 356 og 1970-tallsraceren 935. Den brede hekken er tiltenkt to elmotorer.