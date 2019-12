Forsegler fremtiden

Ett av de nye bilpleieproduktene på markedet heter LiquidNano’s Ultimate Windshield Protection, og skal etter sigende gjøre nettopp det. Beskytte frontruten.

Du lurer kanskje på om det er noe du behøver, og det raske svaret er nei. Vindusruten på nye biler fungerer greit uten noen form for ekstra beskyttelse, på samme måte som at du kan leve ganske greit med å kjøre en VW Passat fremfor en Mercedes-Benz E-klasse.

Sterkere glass

Ifølge den norske importøren, Tom Vedvik og hans firma TT Micro, er produktet lett å legge på, og det loves både beskyttelse mot stensprut og solide, vannavstøtende egenskaper.

Førstnevnte har vi ikke testet, men etter å ha fått produktet demonstrert er det utvilsomt riktig at vannet flyr av med letthet.

VIKTIG MED FORARBEID: Om produktet skal fungere etter hensikten må glasset være helt rent før beskyttelsesvæsken legges på. Her gjør Tom Vedvik forarbeidet. Foto: Håkon Sæbø

Det er rett ut fascinerende å se hvordan vannet nekter å ligge på det behandlede glasset, og det er samtidig gode sjanser for at den fryktede trafikkfilmen også vil slite med å legge seg på frontruten.

Flere konkurrenter

Det finnes mange produkter på markedet som gir denne effekten, men det er ikke sikkert det er så mange som er like enkle å legge på som denne fra LiquidNano.

Produktet skal ifølge produsenten vare et helt år, men Vedvik vedgår at det kan variere med bruken. Samtidig er litt av poenget med produktet at du ikke skal måtte bruke vindusviskerne så mye, og følger du det rådet bør varigheten være god.

– Mekonomen og Meca hadde ikke blitt med som forhandlere uten å ha testet det grundig, slik de har gjort, forteller Vedvik.

I all sin enkelhet

Med i pakken medfølger noen kluter som gjør ruten helt ren, og selve klutene som inneholder nano-partiklene som hardner til og beskytter glasset.

I tillegg kreves det at du vasker ruten godt på forhånd, og at du har en ren microfiberklut tilgjengelig. Det er også viktig å gjøre det når temperaturen ikke er for lav.

Ifølge Vedvik er produktet testet av TÜV, Technischer Überwachungs-Verein, en teknisk overvåkingsforening med utstyr til å testet blant annet kjemikalier og produsentenes lovnader.

Vedvik trekker frem at det er påvist høyere hardhetsgrad og ripebeskyttelse når produktet er lagt på ruten, og det lover unektelig godt.