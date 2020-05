Kult utstyr til bilpleien

En sikker vinner for pleie av bilen, er dette settet fra Swissvax. Her får du glassrens, interiørrens, spray til enkle flekker på lakkerte overflater og en spray til utvendig plast og dekk. Denne hendige pakken har også to mikrofiberkluter av utmerket kvalitet, kluter til glass og en pad til å påføre plast- og dekkspray. Det er ikke produktene fra denne pakken du går løs på en svært møkkete bil med, men snarere har du denne kjekke bagen i bagasjerommet, i tilfelle du skulle behøve å vaske kjapt mens du er på tur. Prisen kan virke litt stiv, men produktene er drøye i bruk og av høy kvalitet. Og så er det unektelig noe svært tilfredsstillende ved å bruke produkter du kan stole på og vet at ikke skader bilen. Pris: 1.999 kroner hos Conlogo.no