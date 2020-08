Slik gjør du det selv

Autoglym UHD – Ultra High Definition ceramic coating, som denne pakken heter, koster om lag 1.100 kroner og inneholder mye av det du behøver for å komme i gang med beskyttelse av lakken. Å betale over 1.000 kroner for lakkforsegling kan virke dyrt, spesielt med tanke på at du nok kan få en minst like blank bil ved å bruke rimeligere voksbaserte produkter.