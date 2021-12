Forfatteren bak boken «A man and his watch» fortsetter letingen etter gode historier. Nå har Matt Hranek tatt konseptet til biler. Den nye boken «A man and his car» viser fete biler og gode historier, som knytter bånd mellom eier og kjøretøy. Faller med sikkerhet i smak hos bilentusiasten. 393 kroner hos mange norske bokhandlere. Det finnes også et tilhørende puslespill (med en gammel Land Rover), om du skulle være lysten på det.